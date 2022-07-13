«В аптеках продают парацетамол, от которого умирают через 7 дней» – фейк рассылают в Сети

В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что на прилавки аптек попал парацетамол, который приводит к смерти всего за 7 дней после приема. Такой препарат якобы изготовили в Израиле для распространения на рынке Палестины, передает Zakon.kz.

Это фейк. Первое, на что следует обратить внимание в этой рассылке, что на упаковке лекарства на фото указано название компании-производителя – Apex. Это индийская фармацевтическая компания, которая действительно производит парацетамол, однако о его опасности никогда не сообщалось, – сообщает StopFake.kz.

Значит, парацетамол был произведен не в Израиле.

Рассылка о смертельно опасном парацетамоле из Израиля в различных вариациях распространяется в Сети уже не первый год. По одной из самых ранних версий, в таблетках якобы содержалась ядовитая проволока.

Позже в рассылке писали, что в состав израильского парацетамола якобы входит крайне опасный вирус мачупо. В 2017 году рассылка добралась и до Казахстана. Тогда ее опровергли в Комитете фармации, заявив, что парацетамола с указанными в сообщении характеристиками в нашей стране нет.

Сообщения о том, что парацетамол убивает за 5 дней, стали распространять в Сети с началом пандемии. Тогда писали, что опасное лекарство применяют для лечения больных COVID-19. Рассылку почти сразу же опровергли литовские и украинские фактчекеры.

Сообщения о парацетамоле, приводящем к смерти всего за 7 дней, – это модификация старого фейка, который вновь стали распространять в Сети.