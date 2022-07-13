Нурлана Масимова задержали при попытке бегства в Россию
Фото: gov.kz
На территории Восточно-Казахстанской области задержан Нурлан Масимов. Он пытался пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам, передает Zakon.kz.
В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович.Агентство по противодействию коррупции РК
Фото: скриншот видео
Экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
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