Токаев поздравил ветеранов КНБ

Глава государства принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности, Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов, офицеров и сотрудников органов КНБ и отметил их вклад в укрепление государственности Казахстана, передает Акорда.

Система национальной безопасности является незыблемой опорой нашей государственности, нашего независимого развития. Благодаря гражданам, которые самоотверженно служат Родине, наша страна идет по пути развития и процветания. Вы своевременно реагируете на внутренние и внешние угрозы. Сегодня основы государственности и конституционный строй находятся под надежной защитой. Ценности нашей Независимости не раз подвергались серьезным испытаниям. Вы неустанно трудились ради сохранения мира и согласия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил о вкладе сотрудников органов нацбезопасности в борьбу с терроризмом и проявлениями радикального религиозного экстремизма в двухтысячные годы. Он также назвал успешной работу по защите национальных интересов Службы внешней разведки, а также деятельность Службы специального назначения «А» и Пограничной службы.

С начала года благодаря эффективной работе сотрудников Комитета задержаны 42 человека, участвовавших в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. На ранней стадии предотвращены два теракта. Усиленно ведется борьба с организованной преступностью. Органы национальной безопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп, задержаны 22 члена бандформирований. В результате изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов. За полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов, обнаружены 3 наркоплантации. В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Согласно приведенным в выступлении данным, пограничниками Казахстана задержано более 7 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и товаров на общую сумму свыше 8 миллиардов тенге. Наряду с этим спецслужбы надежно обеспечивают информационную безопасность страны. Успешно отражены 1,5 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

Фото: akorda.kz

Деятельность по защите национальной безопасности не всегда проходит на виду у общества, многие о ней не знают. Однако ваша работа имеет особое значение. Настоящий патриотизм проявляется не в почестях, а в честной службе своей Родине. Мы никогда не забудем героев, отдавших жизнь за национальные интересы нашей страны. Их подвиги не становятся достоянием общественности, но их имена будут вписаны золотыми буквами в летопись Комитета национальной безопасности. Я выражаю благодарность ветеранам КНБ за их многолетнюю службу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В завершение мероприятия президент наградил ряд сотрудников органов национальной безопасности государственными наградами.