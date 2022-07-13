Ожидаемые темы для обсуждения на заседании правительства спрогнозировал эксперт

В ожидании расширенного заседания правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева политический эксперт Уразгали Сельтеев поделился с корреспондентом Zakon.kz мнением о том, какие вопросы будут подниматься на мероприятии и какая тема станет наиболее актуальной.

Эксперт считает, что на заседании будет произведен анализ эффективности работы государственного аппарата. В первую очередь речь пойдет об управлении национальной экономикой, адекватности принимаемых мер в различных социально-экономических секторах.

По мнению Уразгали Сельтеева, президент поднимет вопрос результативности и эффективности управленческого корпуса: министров и акимов, и здесь со стороны главы государства, скорее всего, будут высказаны претензии, поскольку в части распределения и использования бюджетных средств имеются большие вопросы, в том числе с учетом тех заключений, которые периодически выдает Счетный комитет.

Спикер уверен, что первостепенно будет затронут вопрос роста цен, и самое главное – на продуты питания. На этом фоне рост социальной напряженности в обществе неизбежен, поскольку цены на многие товары многократно выросли, и это отрицательно отражается на снижении качества жизни граждан.

Внешнеполитические факторы стали довлеть и напрямую влиять на внутриполитическую жизнь, поскольку тот геополитический конфликт, который сейчас происходит, в том числе связанный с российско-украинской ситуацией, непосредственно бьет по казахстанской экономике. Это объяснимо. Компании ушли из России, у которых наши закупались. А теперь те, кто остались, завышают цены. К тому же вся территория России теперь вне зоны логистики. Это фактически черная дыра, и мы не просто рядом, мы прямо на ее орбите. Политический эксперт, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Уразгали Сельтеев пояснил, что в этой связи руководство нашей страны озадачено развитием параллельных и новых транспортно-логистических путей.

Важно доступно объяснять гражданам, что этот рост цен и инфляции зависит не только от работы госаппарата, но и напрямую от внешних факторов. Именно сейчас мы сильно зависим от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры. Это не оправдания, это жесткая реальность, – добавил он.

Вместе с тем нам нужно защищать свои рынки твердо и уверенно. Уже очевидны незаконные попытки вывоза жизненно важных товаров массового потребления в Россию, что приводит к дефициту на внутренних рынках. Проблема будет обостряться. Ситуация с сахаром показательна. Поэтому здесь следует четко просчитывать риски, системно мониторить и не допускать подобных ситуаций. Да, мы должны соблюдать свои обязательства в интеграционных процессах, но сейчас пришло время для защиты своей национальной экономики и отечественного бизнеса, это приоритет номер один. Та же Россия пренебрегает соблюдением договорных условий в рамках ЕАЭС, точнее, нарушает. И нам придется действовать симметрично, – уточнил спикер.

По мнению политического эксперта, президент наверняка сфокусирует внимание акимов приграничных областей с Россией, чтобы они не допускали незаконную отправку товаров, дабы Казахстан не оказался под угрозой вторичных санкций.

Федеральная резервная система США уже включила нашу республику в список потенциальных стран, которые могут помогать России обходить санкции. Это ключевой риск разрушительного характера. Поэтому работать надо крайне внимательно, – подчеркнул Уразгали Сельтеев.

Можно прогнозировать и ряд кадровых решений. Не исключено, что ряд акимов могут отправить в отставку, поскольку есть регионы, где давно напрашиваются такие изменения с учетом накопившихся проблем и социального недовольства в этих областях. Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Подытожив свои прогнозы, эксперт отметил, что ключевыми темами заседания станут: рост инфляции, который уже перешагнул исторический минимум, и рост цен.