Утилизационный сбор не включается в стоимость казахстанских автомобилей

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Предприятия автомобильной промышленности, в том числе группа компаний «Аллюр», не получают субсидии от государства.

Отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль.

Так, в СМИ распространяется недостоверная информация о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 млрд тенге в 2019 году и 40,8 млрд тенге в 2020 году для группы компаний «Аллюр». Пресс-служба МИИР РК

Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО «Жасыл даму», возврат утильсбора от данной компании на основании «Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20» классифицируется аудиторами как «Государственные субсидии». Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ.

Указанные выше суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании «Жасыл даму».

Вместе с тем в настоящее время в МИИР прорабатываются изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма «оплата-возврат».

Также следует отметить, что в связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается.