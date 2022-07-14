Холдинг «Байтерек» помогает казахстанским фермерам стать успешнее

Пандемия коронавируса и сложившаяся крайне нестабильная международная обстановка выдвинула на передний план обеспечение продовольственной безопасности страны. Государством вводятся различные инструменты поддержки сельского хозяйства через холдинг «Байтерек», передает Zakon.kz.

Недалеко от Нур-Султана проходит специализированная выставка - демонстрации «Казахстанский день поля «Jana Dala/Green Day - 2022». Это крупнейшая демонстрационная площадка современных сельскохозяйственных технологий, селекционных достижений, современной высокопроизводительной техники, место для обмена опытом и развития деловых контактов между отечественными и зарубежными аграриями.

В выставке принимает участие Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и дочерние компании «Аграрная кредитная корпорация» и «КазАгроФинанс».

Мы тоже поставили стенды, и идет большая работа по оповещению посетителей выставки, какие финансовые инструменты, на какие сроки мы можем предоставить нашим аграриям. В целом, есть несколько финансовых программ - агробизнес, кредитование весенне-полевых и уборочных работ, микрокредитование. Аграрии в курсе и они с большим желанием приходят за финансированием. Наши финансовые институты - «Казагрофинанс», «Аграрная кредитная корпорация» они специально нацелены именно на то, чтобы помочь нашим фермерам, чтобы у них были выгодные условия финансирования. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Нияз Кошкимбаев

Основная задача Холдинга, по его словам, обеспечить финансовыми средствами казахстанских фермеров.

За счет того, что государство субсидирует ставку вознаграждения, наши кредитные средства становятся дешевле для крестьянских хозяйств. Они имеют очень большой кредитный срок, мы принимаем в залог имущество на селе, это один из таких проблемных вопросов для наших фермеров - представить залоговое имущество. Соответственно, принимая эти риски, мы идем навстречу нашим фермерским хозяйствам. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Нияз Кошкимбаев

Спикер отметил, что в последние годы растет доля кредитования фермеров. Так, за финансированием для проведения весенне-полевых и уборочных работ в институты Холдинга, добавил он, обратились порядка около 3,5 тыс. аграриев.

Вырос и охват земли. Так, если в прошлом году поддержкой охватили 3,3 млн га, то в этом году уже порядка свыше 4,1 млн га.

Фото: АО «НУХ «Байтерек

На этот год предусмотрено 140 млрд тенге: на весенне-полевые и уборочные работы из бюджета выделен краткосрочный кредит в 70 млрд тенге, затем на данные цели дополнительно выделено 70 млрд тенге. Таким образом, сумма финансирования на данные цели в этом году увеличена вдвое. Во второй половине года, мы думаем, к нам еще будут обращаться фермеры за финансовыми средствами на уборочную кампанию, на посев озимых культур, ранних овощей. Есть еще одна хорошая позиция: если в прошлом году кредиты выдавались весной и возвращались до 1 декабря, то в этом году эта программа у нас расширена и теперь у фермера есть возможность возвращать этот кредит не 1 декабря, а до 1 марта следующего года. Соответственно, он может продать по более выгодной цене свой урожай, не торопясь. Это большая хорошая поддержка для сельхозтоваропроизводителей. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Нияз Кошкимбаев

Кредиты фермеры, добавил представитель холдинга, в основном берут на весенне-полевые работы, а также на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на строительство молочно-товарных ферм, мясных откормочных площадок, теплиц, зернохранилищ, овощехранилищ, садов и так далее.

Кредитуются фермеры со всех регионов. В каждом областном центре есть свой филиал Аграрной кредитной корпорации и КазАгроФинанс. Аграрная кредитная корпорация ориентирована на кредитование проектов в сфере сельского хозяйства. Так, в первом полугодии 2022 года корпорация направила 182,5 млрд тенге на финансирование порядка 7 тыс фермеров. В целом, в 2022 году корпорация планирует направить на финансирование фермеров 330 млрд тенге. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Нияз Кошкимбаев

В целом, корпорацией путем прямого кредитования выдано 57,9 млрд тенге и через фондирование финансовых институтов - 124,6 млрд тенге.

Фото: АО «НУХ «Байтерек

Кроме того, Корпорация осуществляет агентские услуги по аграрному страхованию. Действуют программы по страхованию посевов от недостатка и избытка влаги, пастбищ, а также мультирисковые программы по страхованию крупного рогатого скота, лошадей, птицы. Стоимость страхования для аграриев снижается за счет субсидирования: 50% страховой премии оплачивает государство.