События

"Кең дала 2": обновленные условия для фермеров Казахстана

Байтерек , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 19:02 Фото: пресс-служба АКК
Холдинг "Байтерек" продолжает реализовывать стратегические задачи по укреплению национальной экономики, развитию предпринимательства и обеспечению продовольственной безопасности страны.

В связи с этим в столице страны прошел брифинг, посвященный программе "Кең дала 2" – одному из ключевых инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Одним из ключевых направлений деятельности холдинга остается поддержка агропромышленного комплекса – сферы, которая обеспечивает рабочие места для сотен тысяч казахстанцев и формирует основу внутреннего продовольственного рынка.

В рамках этой работы холдинг оказывает системную поддержку сельхозтоваропроизводителям через свои специализированные структуры – "Аграрная кредитная корпорация" и "КазАгроФинанс".

Фото: пресс-служба АКК

Одним из ключевых инструментов поддержки сельхозпроизводителей стала программа льготного кредитования "Кең дала 2", реализуемая через Аграрную кредитную корпорацию. Ее цель – обеспечить фермеров доступным финансированием для своевременной подготовки к весенне-полевым работам.

Официальный запуск программы состоялся 1 октября 2025 года, на месяц раньше, чем в прошлом году. Такое решение было принято по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы аграрии смогли заблаговременно закупить топливо, семена и удобрения, провести ремонт техники и спокойно спланировать будущий сезон.

Финансирование весенне-полевых и уборочных работ осуществляется через широкую сеть партнеров и инструментов – региональные филиалы АКК, банки второго уровня, кредитные товарищества, микрофинансовые организации, социально-предпринимательские корпорации и региональные инвестиционные центры. Такой комплексный подход обеспечивает оперативность и доступность поддержки для фермеров, независимо от региона их деятельности.

Программа предоставляет фермерам займы под льготную ставку – всего 5% годовых, что значительно ниже рыночных условий. Полученные средства можно направить на подготовку к посевной кампании, проведение уборочных работ, а также на покрытие сезонных расходов. Важно, что теперь сроки погашения займа стали более гибкими: 50% необходимо вернуть до 1 декабря, а оставшуюся часть – до 1 марта следующего года. Это позволяет фермерам реализовать продукцию по более выгодной цене, не спеша с продажей сразу после уборки урожая.

Фото: пресс-служба АКК


Если раньше многие хозяйства сталкивались с проблемой нехватки залогового обеспечения, то теперь это препятствие устранено. В рамках программы можно оформить гарантию Фонда развития предпринимательства "Даму" – до 85% от суммы займа. Причем фермеру не нужно отдельно обращаться в Фонд: гарантия оформляется напрямую в филиале Аграрной кредитной корпорации, что делает процесс получения финансирования значительно проще.

Сегодня подать заявку можно как офлайн в региональных филиалах АКК, так и онлайн – через портал Agrocredit.kz или мобильное приложение Agrocredit.

В этом году объем финансирования по программе "Кең дала" достиг рекордных показателей. Если в 2023 году на программу было направлено 140 млрд тенге, а в 2024 году – 321,5 млрд, то в 2025 году сумма превысила 500 млрд тенге.

"Спрос на льготное финансирование в агросекторе также растет. Если в 2023 году по программе "Кең дала" поддержку получили около 3,8 тыс. фермеров, то в 2024 году эта цифра превысила 5 тыс. И в текущем году количество сельхозтоваропроизводителей, воспользовавшихся льготным финансированием, составило почти 8 тыс.", – отметила руководитель пресс-службы АО "НУХ "Байтерек" Перизат Шакенова.

Программа "Кең дала 2" стала важным элементом системной поддержки агропромышленного комплекса Казахстана. Благодаря ей тысячи фермеров могут развивать производство, повышать эффективность и вносить вклад в продовольственную безопасность страны. Холдинг "Байтерек" и его дочерние компании продолжают совершенствовать инструменты поддержки, делая льготное финансирование доступным для каждого сельхозтоваропроизводителя.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: