Несчастный случай на охоте - женщина погибла в СКО

Женщина погибла во время сбора ягод. Несчастный случай произошел в СКО во время охоты, сообщает Zakon.kz.

Как передает Astana TV, после ранения она успела позвонить родным.

По словам очевидцев, инцидент произошел в трех километрах от станции Бауманской. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

В прокуратуре сообщили, что задержан 65-летний односельчанин погибшей. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненную, сразу сообщил участковому инспектору полиции.

Лицо, совершившее данное преступление установлено и в порядке статьи 128 УПК РК водворено в ИВС отдела полиции Жамбылского района. Он дает признательные показания. Создана следственная группа. Прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов

По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК РК подробности расследования не разглашаются.