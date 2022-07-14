Несчастный случай на охоте - женщина погибла в СКО
Фото: pixabay
Женщина погибла во время сбора ягод. Несчастный случай произошел в СКО во время охоты, сообщает Zakon.kz.
Как передает Astana TV, после ранения она успела позвонить родным.
По словам очевидцев, инцидент произошел в трех километрах от станции Бауманской. Женщина скончалась в машине скорой помощи.
В прокуратуре сообщили, что задержан 65-летний односельчанин погибшей. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненную, сразу сообщил участковому инспектору полиции.
Лицо, совершившее данное преступление установлено и в порядке статьи 128 УПК РК водворено в ИВС отдела полиции Жамбылского района. Он дает признательные показания. Создана следственная группа. Прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов
По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК РК подробности расследования не разглашаются.
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