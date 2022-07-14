Казахстанские туроператоры обвинили авиакомпании в спекуляциях

По мнению туроператоров, авиаперевозчики спекулируют ценами на авиабилеты. В Казахстане цены на авиабилеты не контролируются и не регулируются с 2012 года, сообщает Zakon.kz.

Сокращение рейсов, закрытие нескольких воздушных зон из-за геополитической ситуации и введенные санкции привели к увеличению потока из России. А положение самих казахстанцев только ухудшилось, сообщает КТК.

Туроператоры заявляют, людям просто не оставили выбора. И теперь им приходится покупать «золотые» билеты на самолет.

Мы имеем сейчас увеличение стоимости не на 10%, не на 20%, не на 40% и даже не на 100%. Некоторые авиабилеты у нас увеличились в пять раз. Это недопустимая ситуация, я считаю. Люди вынуждены, потому что мест не хватает, возможности для вылета небольшие. Авиакомпании, видя такую реальную высокую продажу, позволяют себе такие невероятные цены. президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей

Несмотря на это, казахстанцы стали чаще летать. Об этом говорят и данные Бюро нацстатистики. За пять месяцев прошлого года отечественные авиакомпании перевезли 3 миллиона 300 тысяч человек и заработали 108 млрд тенге. В этом году пассажиропоток вырос, как и доходы перевозчиков.

Пассажиров прибавилось на 8%. А вот прибыль перевозчиков возросла существеннее – почти на 50%. Всего за полгода стоимость билетов повысилась больше чем на треть.

Зарубежные аналитики уверены, цены на авиарейсы будут лишь расти. И падения ожидать не стоит. Правда, связывают это не с аппетитом авиакомпаний, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов. Казахстанские же эксперты эту версию не разделяют. К примеру, у нас в стране достаточно запасов авиатоплива. И с начала года цена на него не повышалась.

Рост цен на авиабилеты нельзя связывать с изменением стоимости авиационного топлива. На сегодня, по заявлениям ряда казахстанских авиаперевозчиков, стоимость топлива составляет порядка 30% от стоимости билета. Но при этом стоимость авиационного топлива на внутреннем рынке страны, производства именно казахстанских НПЗ, с начала текущего года не менялась. По моему мнению, это авиакомпании страхуют свои риски. Вполне возможно, что на ожиданиях, что подорожает авиатопливо или не подорожает. Ерлан Жаукин, эксперт рынка нефти и нефтепродуктов

Зампредседателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардак Утепов рассказал, что рынок внутренних авиаперевозок был полностью либерализован в 2012 году.

Убрали все административные барьеры. Отменили конкурсы. Если там есть сговор, ценовой сговор или какие-то признаки, то это уже является компетенцией антимонопольного органа. Они уже могут зайти и проводить проверки. Ардак Утепов

Тренд на подорожание отмечают практически в каждом уголке мира: рост цен фиксируют в США, Китае, Европе, России. Цена эконом-класса сравнялась с бизнес-классом.