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Законодательство РК

В Казахстане приостановили лицензии семи туроператоров

В Казахстане приостановили лицензии семи туроператорам Фото: gov.kz
В Казахстане приостановили действие лицензий семи туроператоров, они не выполняли требования законодательства, сообщает Zakon.kz.

На основании информации администратора Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – корпоративного фонда "Туристік Қамқор" – Комитетом совместно с Управлениями городов Астаны и Алматы приняты меры по приостановлению действия лицензий на осуществление туроператорской деятельности в сфере выездного туризма:

  • ТОО "Hajar.travel", БИН 220440022505, лицензия № 22021332 от 16.11.2022 г. Управлением туризма города Алматы;
  • ТОО "Tanym Group", БИН 220840042356, лицензия № 23002555 от 26.01.2023 г. Управлением туризма города Алматы;
  • ТОО "B&K Travel KZ", БИН 170340030664, лицензия № 17013918 от 03.08.2017 г. Управлением туризма города Алматы;
  • ТОО "ТВВ тур", БИН 970840000415, лицензия № 19018684 от 10.09.2019 г. Управлением туризма города Алматы;
  • ТОО "LS TOUR kz", БИН 180940004773, лицензия № 18017327 от 18.09.2018 г. Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны;
  • ТОО "Бархатный сезон", БИН 110640003256, лицензия № 22002714 от 11.02.2022 г. Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны;
  • ТОО "Sultan Hajj Travel", БИН 160340008324, лицензия № 23004269 от 14.02.2023 г. Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны.
"Указанные туроператоры временно лишены права на осуществление соответствующего вида/подвида деятельности, поскольку как субъекты системы гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма не исполняют обязательства, предусмотренные статьей 27-3 закона "О туристской деятельности в РК", или исполняют их ненадлежащим образом", – рассказали в Министерстве туризма и спорта. 

В настоящее время, согласно информационной системе "Государственная база "Е-лицензирование" ("e-licence.kz"), действия лицензий и, соответственно, приложений к лицензиям указанных туркомпаний приостановлены сроком на шесть месяцев.

Как отметили в ведомстве, указанный период приостановления может быть продлен в случае, если выявленные/установленные нарушения не будут устранены.

Ранее в Алматы недовольная клиентка вонзила ножницы в голову сотрудника турфирмы.

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Анастасия Стативкина
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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