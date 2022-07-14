Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Отец пытался спасти сына и утонул вместе с ним в СКО

СКО мужчина утонул, спасая сына Фото: pixabay
На сегодняшний день в СКО установилась стабильно жаркая погода, поэтому жителям рекомендуют быть более бдительными при отдыхе на воде, сообщает Zakon.kz.

Беда случилась в трех километрах от села Новоникольское Кызылжарского района, сообщает КТК.

Здесь семья отдыхала на популярном у местных стихийном пляже. По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды.

24-летний мужчина бросился спасать тонувшего сына, оба сразу оказались под водой. Очевидцы пытались помочь несчастным. Мужчину достали практически сразу, но он был уже мертв. Тело мальчика искали почти сутки и обнаружили с помощью водолазов.

Из-за жары жители массово устремились к водоемам. За последние дни случаи гибели на воде фиксируют практически каждый день. И все утонувшие купались на неофициальных пляжах.

Наиболее опасными акваториями в регионе являются река Есиль, озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул и Шалкар и Имантау.

При этом купаться разрешено только в 58 местах массового отдыха, расположенных на озерах и реке Есиль. Места определены постановлением акимата СКО.

Читайте также

Британца спасли на Капшагае

Уральцам навязали «чудо-товары» на миллионы тенге

Несчастный случай на охоте – женщина погибла в СКО

Данияр Кунафин
Казахстан Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
Теннис Визит Алматы
Елена Рыбакина обратилась к жителям Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления