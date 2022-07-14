Отец пытался спасти сына и утонул вместе с ним в СКО

На сегодняшний день в СКО установилась стабильно жаркая погода, поэтому жителям рекомендуют быть более бдительными при отдыхе на воде, сообщает Zakon.kz.

Беда случилась в трех километрах от села Новоникольское Кызылжарского района, сообщает КТК.

Здесь семья отдыхала на популярном у местных стихийном пляже. По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды.

24-летний мужчина бросился спасать тонувшего сына, оба сразу оказались под водой. Очевидцы пытались помочь несчастным. Мужчину достали практически сразу, но он был уже мертв. Тело мальчика искали почти сутки и обнаружили с помощью водолазов.

Из-за жары жители массово устремились к водоемам. За последние дни случаи гибели на воде фиксируют практически каждый день. И все утонувшие купались на неофициальных пляжах.

Наиболее опасными акваториями в регионе являются река Есиль, озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул и Шалкар и Имантау.

При этом купаться разрешено только в 58 местах массового отдыха, расположенных на озерах и реке Есиль. Места определены постановлением акимата СКО.