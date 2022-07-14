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Более тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус в Казахстане 13 июля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

  • в Нур-Султане – 328,

  • в Алматы – 350,

  • в Шымкенте – 102,

  • в Акмолинской области – 14,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 88,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 13,

  • в Жамбылской области – 40,

  • в ЗКО – 11,

  • в Карагандинской области – 58,

  • в Костанайской области – 15,

  • в Кызылординской области – 16,

  • в Мангистауской области – 12,

  • в Павлодарской области – 10,

  • в СКО – 10,

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая.

334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 69,

  • в Алматы - 230,

  • в Алматинской области - 14,

  • в Карагандинской области - 17,

  • в Костанайской области - 3,

  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 294 233 человека от COVID-19.

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