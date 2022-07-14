Более тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

в Нур-Султане – 328,

в Алматы – 350,

в Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 88,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 13,

в Жамбылской области – 40,

в ЗКО – 11,

в Карагандинской области – 58,

в Костанайской области – 15,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 10,

в Туркестанской области – 9. Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая. 334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 69,

в Алматы - 230,

в Алматинской области - 14,

в Карагандинской области - 17,

в Костанайской области - 3,

в Туркестанской области - 1. Всего в стране выздоровело 1 294 233 человека от COVID-19. Читайте также Холдинг «Байтерек» помогает казахстанским фермерам стать успешнее Air Astana отвечает на вопросы пассажиров Удорожание гречки в Казахстане прогнозируют эксперты

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