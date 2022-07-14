Более тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
в Нур-Султане – 328,
в Алматы – 350,
в Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 88,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 13,
в Жамбылской области – 40,
в ЗКО – 11,
в Карагандинской области – 58,
в Костанайской области – 15,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 10,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая.
334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 69,
в Алматы - 230,
в Алматинской области - 14,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 3,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 294 233 человека от COVID-19.