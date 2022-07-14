Алматы также остается на пороге к «красной» зоне по COVID-19

МВК по нераспространению COVID-19 опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В «желтой» зоне находится город Алматы, но он на пороге к «красной» зоне.

В «зеленой» зоне – Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет ни одного региона.