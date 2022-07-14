«Тобол» крупно проиграл «Ференцварошу» и выбыл из Лиги чемпионов

Костанайский футбольный клуб «Тобол» в ответной игре на выезде против «Ференцвароша» из Венгрии уступил с крупным счетом – 1:5. Тем самым казахстанская команда не сможет продолжить борьбу за престижный трофей европейского футбола, сообщает Zakon.kz.

Болельщики чемпиона Казахстана были огорчены уже к середине первого тайма, когда в ворота «Тобола» было забито три мяча усилиями Адама Траоре (дубль) и Айсса Ляйдуни. Немного сократил отставание гостей Игорь Сергеев, но не более. Во второй половине игры венгерский клуб упрочил преимущество благодаря дублю Форчуна Бэсси – 5:1. И по сумме двух матчей «Ференцварош» проходит во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Дебютная игра в Костанае закончилась нулевой ничьей.

«Тобол» в свою очередь, несмотря на поражение, продолжит выступление в еврокубках. Костанайцы сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Ференцварош» заслуженно победил, это самая сильная команда первого квалификационного раунда. Мы можем играть намного лучше, надеюсь, уже в следующем раунде Лиги конференций против «Линкольна» мы это продемонстрируем. Милан Миланович

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