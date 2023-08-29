ФК "Тобол" может не сыграть ответный матч в Лиге конференций УЕФА
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Эту информацию распространил на своей странице в Instagram совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров, который оповестил, что 4-м иностранным футболистам, играющим за костанайскую команду не выдали чешские визы. Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешения на въезд в эту страну.
В связи с этим данная "четверка" может пропустить ответный гостевой поединок плей-офф Лиги конференций с "Викторией Пльзень", а клуб в свою очередь может отказаться играть.
Противостояние между этими командами должно пройти 31 августа. Первая встреча, которая состоялась в Костанае 24 августа, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.