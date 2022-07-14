Пьяный мужчина закидал машину камнями на Алаколе – пострадала девочка

В селе Акши Алматинской области мужчина закидал камнями машину. Пострадала 8-летняя девочка, ее госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

10 июля в полицию Алакольского района обратилась супружеская пара из Талдыкоргана.

Cупруги вместе с четырьмя детьми направлялись на озеро Алаколь и искали пансионат у побережья. В селе Акши их Mercedes-Benz забросал камнями неизвестный мужчина. В результате был поврежден автомобиль, также серьезные травмы получила их 8-летняя дочь. Пресс-служба ДП Алматинской области

Мужчину задержали. Он рассказал. что находился в алкогольном опьянении.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.293 УК РК («Хулиганство»).

В настоящее время девочка госпитализирована в детскую областную больницу.

На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

Дело взято на особый контроль областного Департамента полиции.