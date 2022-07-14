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Законодательство РК

Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство

поручение правительство критика заседание Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства РК, высказался о запуске Национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что более двух лет назад давал поручение о запуске системы с сетью ОРЦ.

Но правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы.Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана поручил правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере.

Привлеките заинтересованных инвесторов, добавил президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса.

Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает. Правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга.Касым-Жомарт Токаев

Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений, заключил президент.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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