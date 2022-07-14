Президент об агропромышленном комплексе: Мы сильно зависимы от импорта

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости решения вопроса продовольственной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период.

Вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома. Касым-Жомарт Токаев

Урожайность растениеводства, добавил президент, значительно отстает от мировых. Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%.