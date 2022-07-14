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Президент об агропромышленном комплексе: Мы сильно зависимы от импорта

Токаев импорт агропромышленный комплекс Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости решения вопроса продовольственной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период.

Вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома. Касым-Жомарт Токаев

Урожайность растениеводства, добавил президент, значительно отстает от мировых. Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%.

По таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель не превышает и 10%. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств. Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку. Производительность и урожайность в решающей степени зависят от соблюдения агротехнологий. В нашей стране фермеры вносят только четверть необходимого объема удобрений. Это связано с их дороговизной. Наш рынок удобрений критически зависит от импорта и нескольких отечественных производителей. Вдобавок недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев. Президент РК

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