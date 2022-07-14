Глава государства: Зафиксировано 410 фактов внепланового простоя на НПЗ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Несмотря на проведенную модернизацию отечественных НПЗ, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК, передает Zakon.kz.
По моему поручению проведена проверка деятельности отечественных НПЗ. Так, за 2020-2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя (на Атырауском НПЗ – 372, Павлодарском – 14 и Шымкентском – 24). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными.
Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ. Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат.Касым-Жомарт Токаев
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