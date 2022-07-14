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Нехватку газа спрогнозировали в Казахстане

Нехватка газа прогнозируется в Казахстане Фото: pxhere
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году, сообщает Zakon.kz.
Ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 миллиардов кубических метров. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.

При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции. Касым-Жомарт Токаев

Как заявил президент, правительство должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями.

Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по запуску торгов и не допустить при этом ценовых перекосов.

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Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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