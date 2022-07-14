Замедление инфляции ожидается не ранее 2023 года – Нацбанк
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отметил, что с начала текущего года годовая инфляция в стране выросла с 8,4% до 14,5%. А в июне в большей мере из-за двукратного роста цен на продовольствие – с 9,9% до 19,2%, передает корреспондент Zakon.kz.
Несмотря на замедление месячной инфляции с пикового значения 3,7% в марте до 1,6% в июне, ее значение почти в три раза превышает историческую норму июня за последние пять лет.Глава Нацбанка Галымжан Пирматов
Он добавил, что для стабилизации роста цен принимаются меры денежно-кредитной политики, повышена базовая ставка до 14%. Но эффект от этого повышения будет проявляться с временным лагом.
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Замедление инфляции ожидается не ранее 2023 года на фоне принимаемых решений по базовой ставке и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. Важно принятие эффективных мер сбалансированного развития в первую очередь продовольственных рынков. Галымжан Пирматов
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