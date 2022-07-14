Откровенные хищения начались по проекту «АртСпорт» – Токаев

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подверг критике работу по реализации проекта «АртСпорт», передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность предоставить детям равные возможности для развития.

Это инициатива (проект «АртСпорт». – Прим. ред.) для развития способностей подрастающего поколения. На дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства по государственному заказу. Этот шаг увеличил количество детей, посещающих кружки и секции до 70%. Я считаю, что это было стратегически правильное решение. Касым-Жомарт Токаев

Однако в год запуска проекта, добавил президент, был допущен ряд недочетов.

Были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала. Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение. Родители отдали своих детей сразу в несколько кружков. К сожалению, такие злоупотребления пресекают доступ для других детей. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание. Глава государства

Акиматы и маслихаты, подчеркнул Токаев, обеспокоены тем, что бюджетных средств, выделяемых на дополнительное образование, может не хватить.