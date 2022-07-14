Откровенные хищения начались по проекту «АртСпорт» – Токаев
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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подверг критике работу по реализации проекта «АртСпорт», передает корреспондент Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность предоставить детям равные возможности для развития.
Это инициатива (проект «АртСпорт». – Прим. ред.) для развития способностей подрастающего поколения. На дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства по государственному заказу. Этот шаг увеличил количество детей, посещающих кружки и секции до 70%. Я считаю, что это было стратегически правильное решение.Касым-Жомарт Токаев
Однако в год запуска проекта, добавил президент, был допущен ряд недочетов.
Были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала. Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение. Родители отдали своих детей сразу в несколько кружков. К сожалению, такие злоупотребления пресекают доступ для других детей. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание.Глава государства
Акиматы и маслихаты, подчеркнул Токаев, обеспокоены тем, что бюджетных средств, выделяемых на дополнительное образование, может не хватить.
Средства, вложенные в образование, должны стать главными инвестициями для государства. Это очень важный вопрос. В конечном счете единственный путь развития – это сфера знаний. От этого точно никто не проиграет. Правительство и акимы должны совместно с общественностью совершенствовать проект. Сделать его качественным и полезным. Уполномоченное министерство и акиматы должны усовершенствовать реализацию проекта и мониторить ее реализацию. Нужно проверить расходование выделенных до этого средств. Это задача Генпрокуратуры. Президент Казахстана
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