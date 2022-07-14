Еркин Тукумов о демонополизации экономики: Позволит исключить лишних посредников

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК рассказал Zakon.kz о том, как передача ряда объектов в госсобственность скажется на важнейших отраслях экономики.

Эксперт напомнил, что в рамках исполнения поручения главы государства в марте текущего года была создана Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК. Задача комиссии заключалась в рассмотрении передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов из разных отраслей.

Так, к примеру, в Казахстане сложилась монопольная структура товарных рынков нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии, транспорта и связи – доля основных участников этих рынков выше 70%. Излишняя концентрация экономической власти в этих отраслях привела к ухудшению качества производимых товаров и предоставляемых услуг. Также имели место необоснованно завышенные тарифы – за счет формирования сети посреднических организаций. Еркин Тукумов

Принимаемые сейчас меры, по мнению Тукумова, как раз позволят исключить лишних посредников и в результате снизить расходы бизнеса и населения.

В последующем необходимо вести работу по формированию конкурентной среды. В этом направлении осуществляется разработка Концепции развития конкуренции на 2022-2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.