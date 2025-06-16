Бывший директор КИСИ Еркин Тукумов получил новую должность

Еркин Тукумов, который ранее был директором Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте Казахстана, получил новую должность, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 июня 2025 года, стало известно из Telegram-канала пресс-службы президента:

"Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан по Афганистану".

Еркин Тукумов родился 2 июля 1973 года в Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (Польша, 1997), Институт философии и политологии Академии наук РК (2004).

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК в должности старшего научного сотрудника отдела внешнеполитических исследований. Затем стал заведующим отделом внешнеполитических исследований, главным научным сотрудником КИСИ (11.2000-01.2005). С октября 2005 года по январь 2018-го занимал различные должности Центрально-Азиатском фонде развития демократии, Администрации президента РК, Министерстве иностранных дел РК, Совете безопасности РК. Также был генеральным консулом РК в Казани (01.2018-01.2022).

Должность директора КИСИ при президенте РК занимал с 27 января 2022 года по 16 июня 2025-го.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил нового директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК. Им стал Жандос Шаймарданов.