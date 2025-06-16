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Политика

Бывший директор КИСИ Еркин Тукумов получил новую должность

Бывший директор КИСИ Еркин Тукумов, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:22 Фото: kisi.kz
Еркин Тукумов, который ранее был директором Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте Казахстана, получил новую должность, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 июня 2025 года, стало известно из Telegram-канала пресс-службы президента:

"Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан по Афганистану".

Еркин Тукумов родился 2 июля 1973 года в Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (Польша, 1997), Институт философии и политологии Академии наук РК (2004).

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК в должности старшего научного сотрудника отдела внешнеполитических исследований. Затем стал заведующим отделом внешнеполитических исследований, главным научным сотрудником КИСИ (11.2000-01.2005). С октября 2005 года по январь 2018-го занимал различные должности Центрально-Азиатском фонде развития демократии, Администрации президента РК, Министерстве иностранных дел РК, Совете безопасности РК. Также был генеральным консулом РК в Казани (01.2018-01.2022).

Должность директора КИСИ при президенте РК занимал с 27 января 2022 года по 16 июня 2025-го.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:22
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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил нового директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК. Им стал Жандос Шаймарданов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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