Президент о нехватке материалов для строительства дорог: Искусственно созданный дефицит

Фото: primeminister.kz

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина заявил, что все необходимые материалы для строительства дорог в Казахстане имеются, передает корреспондент Zakon.kz.

Потенциал отечественного производства до конца не используется. Я считаю, что это искусственно созданный дефицит. Например, в Казахстане есть три завода по производству битума. Несмотря на это, не хватает 200 тыс. тонн битума. В сезон строительных работ его стоимость в три раза вырастает, то есть одна тонна дорожает с 90 тыс. до 250 тыс. тенге. Глава государства В этой связи президент поручил правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог. Читайте также О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства – полный текст Нашему рынку нужно приспосабливаться и извлекать выгоду – эксперт Токаев поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»

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