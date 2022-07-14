Президент о нехватке материалов для строительства дорог: Искусственно созданный дефицит
Фото: primeminister.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина заявил, что все необходимые материалы для строительства дорог в Казахстане имеются, передает корреспондент Zakon.kz.
Потенциал отечественного производства до конца не используется. Я считаю, что это искусственно созданный дефицит. Например, в Казахстане есть три завода по производству битума. Несмотря на это, не хватает 200 тыс. тонн битума. В сезон строительных работ его стоимость в три раза вырастает, то есть одна тонна дорожает с 90 тыс. до 250 тыс. тенге.Глава государства
В этой связи президент поручил правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог.
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