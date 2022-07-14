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Сильная жара ожидается в Казахстане 15 июля

прогноз погоды в Казахстане на 15 июля Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 июля. На юге, юго-востоке, юго-западе и в центре страны прогнозируется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
На остальной же территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на западе – град, на севере ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей – очень сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +38...+40°С.

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