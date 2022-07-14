Сильная жара ожидается в Казахстане 15 июля
На остальной же территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на западе – град, на севере ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет»
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей – очень сильная жара.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +31...+33°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +38...+40°С.