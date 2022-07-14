Критического отклонения нет — врач о росте случаев COVID-19 в Алматы

Несмотря на рост выявленных случаев коронавируса в Алматы, госпитализация в стационары довольно низкая. О ситуации с COVID-19 в мегаполисе рассказала замглавврача Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Тамара Утаганова, передает Zakon.kz.

За 13 июля в Алматы зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 339 случаев с симптомами и 11 — без симптомов.

Итого в инфекционных стационарах (300 коек) физически находится 140 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) нет ни одного пациента.

Из 140 пациентов в стационарах 82 – это дети. Также есть люди из группы риска – пожилые и пациенты с сопутствующими заболеваниями, в том числе беременные. Состояние пациентов в стационарах средней тяжести, в отделениях реанимации и интенсивной терапии пациентов нет. Замглавврача Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Тамара Утаганова

По словам специалиста, летом этого года болезнь протекает в разы легче, чем в прошлые годы, только в виде острых респираторных инфекций.

Сейчас болезнь протекает в верхних дыхательных путях – назофарингиты, риниты, боли в горле, кашель, повышение температуры. Да, температура повышается выше, чем обычно в прошлом году. Быстрота развития симптомов позволяет быстрее выявлять заболевших. Сейчас COVID-19 протекает как ОРВИ, поражения легких только в редких случаях, инкубационный период меньше, заразность более высокая, но и сроки заболевания сократились до семи дней, подавляющее большинство пациентов лечится амбулаторно. Тамара Утаганова

Действительно, по статистике на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2155 пациентов, с симптомами с легкой и средней степенью тяжести – 1985, без симптомов – 170.

Но есть и случаи самолечения, когда человек не знает, что у него – COVID-19, ОРВИ или ангина.

Если у нас есть симптомы ОРВИ, мы должны ограничить посещение общественных мест, чтобы других не заражать. Самолечением заниматься категорически нельзя. Только врач сможет определить, нужен ли ПЦР, чем лечить. Важно помнить, что вирусные заболевания в антибиотиках не нуждаются. В случае появления симптомов нужно по телефону обратиться, вызвать мобильную бригаду или участкового врача. Тамара Утаганова

Медик отмечает, что нынешнее увеличение выявленных случаев COVID-19 в Алматы не означает, что растет нагрузка на систему здравоохранения.

Обращаемость во взрослую инфекционку не меняется, около 11-12 человек ежедневно. Когда легкое течение – отправляем на амбулаторное лечение. Критерии госпитализации – группа риска и тяжелое течение. Среди обращающихся к нам у большинства нет показаний для госпитализации, часть заболевших не обращается к нам, потому что лечится в поликлиниках. Да, после 20 июня есть увеличение обращаемости, но не увеличение госпитализации. Тамара Утаганова

По словам доктора, Алматы имеет большой опыт в борьбе с ковидом, отработанный план увеличения коек в случае необходимости. В резерве есть подготовленные именно к борьбе с коронавирусом кадры. Этим и отличается дебют пандемии и нынешняя ситуация. Оборудования достаточно, все обеспечены, есть кадры всех уровней.

Как бы мы ни росли в цифрах по выявляемости, заболеваемость и требования к стационарному лечению не поменялись, большинство заболевших лечится амбулаторно, критического отклонения нет. Сложно прогнозировать, когда будет пик и потребуется ли увеличивать число госпитализаций. Еще недавно было 103 выявленных случая, сейчас более 300. Когда растем так – это растет выявляемость, но не число госпитализаций. Тамара Утаганова

Тем не менее врач призвала алматинцев и гостей мегаполиса не пренебрегать правилами гигиены, по возможности избегать посещения закрытых общественных мест и в случае появления симптомов, похожих на COVID-19 или ОРВИ, оставаться дома, чтобы не заражать других.