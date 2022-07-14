«Накопились системные проблемы» - эксперт о задачах, поставленных Токаевым

В сложных условиях важно задействовать весь имеющийся потенциал для преодоления экономического кризиса, который не обходит стороной и нашу страну, считает руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Асель Абен, передает Zakon.kz.

14 июля состоялось расширенное заседание Правительства РК с участием главы государства. Эксперт, руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Асель Абен отмечает, что глава государства в своем выступлении вновь указал на имеющиеся системные проблемы, которые не находят своего разрешения на протяжении последних лет.

Объективно, имеется положительный результат, который отмечен ростом в 3,4% ВВП по итогам полугодия. Но при срезе по направлениям видим низкую отдачу от реализуемых правительством мер. Руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Асель Абен

Эксперт отмечает, что в нынешних непростых условиях Правительству важно задействовать весь имеющийся потенциал для преодоления экономического кризиса, который не обходит стороной и нашу страну.

В первую очередь речь идет о борьбе с ростом инфляции. Принимаемые меры не сдерживают роста цен. Одним из уязвимых мест, на наш взгляд, является недостаточный уровень прогнозирования экономических показателей. Да, в сегодняшних реалиях имеется множество неопределенных факторов, поэтому в прогнозировании уровня инфляции следует закладывать реальные данные. Отталкиваясь от ожидаемого уровня инфляции можно выстраивать и дальнейшие экономические программы, в особенности касающиеся доходов населения. Иначе любые меры по повышению доходов населения не принесут ожидаемого эффекта. Руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Асель Абен

Кроме того, по словам эксперта, необходимо навести порядок в работе экономической системы.

То есть речь идет не о ситуативном реагировании на возникающие трудности, а комплексном видении и разработки системных мер. Возможно в этих условиях следует провести аудит реализуемых программ и пересмотреть какие-то позиции, если они не приносят ощутимых результатов. Все эти моменты также связаны с прогнозной деятельностью. Асель Абен

Как мы наблюдаем, мировая экономика переживает непростые времена. По экспертным оценкам темпы роста мировой экономики могут снизиться с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году.

Во многом это является следствием внешних факторов, нарушение налаженных экономических, торговых связей, перераспределение инвестиционных потоков и так далее. Все эти моменты сопровождаются ростом инфляции, ростом цен на энергоносители, сжатием потребительского спроса и другими факторами, влияющими на динамику экономики.