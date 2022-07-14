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«Необходим личный контроль»: эксперт о словах Токаева по программе «АртСпорт»

АртСпорт, Токаев, О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства Фото: pexels
Выступая на расширенном заседании правительства, президент РК Касым-Жомарт Токаев коснулся ошибок при реализации программы «АртСпорт». Эксперт, спортивный журналист Ерзат Сергазин считает, что от слов главы государства ситуация может улучшиться.

Президент Токаев в своем выступлении отметил, что выделение средств по государственному заказу на дополнительное спортивное и творческое образование детей было правильным решением, но в год запуска проекта был допущен ряд недочетов. Глава государства поручил исправить все недостатки и продолжить это благое начинание.

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Спортивный эксперт Ерзат Сергазин считает, что реализация программы сегодня нуждается в особом контроле.

Надо отдать должное спортивной общественности, которая била в набат, и сегодня на эту проблему обратил внимание глава государства. Хочется верить, что отныне ответственные чиновники сделают все как положено. Ерзат Сергазин

Эксперт отметил, что, имея двух сыновей, не смог записать их ни на плавание, ни на шахматы, ни на бокс по программе «АртСпорт», потому что не было мест. Пришлось устраивать детей в платные секции.

Хотел бы сказать, что я бы не стал винить родителей в том, что их дети записаны в несколько секций, здесь, скорее, прослеживается след нарушений со стороны ответственных за реализацию программы. Я согласен, пусть один ребенок будет ходить в одну секцию, но эффект от программы должна почувствовать каждая семья, а не отдельные дети «для галочки». Эта программа должна внедриться в массы, и казахстанцы должны иметь возможность бесплатно отдавать детей в кружки и секции. Ерзат Сергазин

Эксперт привел в пример стоимость занятия хоккеем в Алматы. В платной секции цена составляет 38 тыс. тенге в месяц за ребенка, не считая немалых расходов на амуницию. Такие расходы не всем по карману.

Очень отрадно, что глава государства в курсе существующих проблем в детском и массовом спорте и потребовал устранить все недостатки. Все казахстанцы ждут, когда как можно больше детей получат возможность заниматься спортом бесплатно, и надеются, что вопрос реализации программы «Артспорт» будет на постоянном личном контроле у президента. Ерзат Сергазин

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