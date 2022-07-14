Аким ВКО объяснил, почему зарабатывает больше своих коллег

На брифинге в СЦК аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов озвучил размер своей ежемесячной заработной платы, передает корреспондент Zakon.kz.

Я немного расскажу о системе заработных плат акимов. Во-первых, базовый оклад у акимов один и тот же. То есть есть базовая цифра и дальше ее рост зависит от стажа работы. Мой стаж работы, сейчас опять начнете меня критиковать в соцсетях и так далее, 48 лет. Это значительно больше, чем у любого из вас. Мой стаж работы на государственной службе - 33 года. Даниал Ахметов

При этом он отметил, что на госслужбу уже пришел с серьезной производственной базой.