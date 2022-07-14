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Аким ВКО объяснил, почему зарабатывает больше своих коллег

Казахстан ВКО аким зарплата размер Фото: пресс-служба акимата ВКО
На брифинге в СЦК аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов озвучил размер своей ежемесячной заработной платы, передает корреспондент Zakon.kz.
Я немного расскажу о системе заработных плат акимов. Во-первых, базовый оклад у акимов один и тот же. То есть есть базовая цифра и дальше ее рост зависит от стажа работы. Мой стаж работы, сейчас опять начнете меня критиковать в соцсетях и так далее, 48 лет. Это значительно больше, чем у любого из вас. Мой стаж работы на государственной службе - 33 года.Даниал Ахметов

При этом он отметил, что на госслужбу уже пришел с серьезной производственной базой.

Я не буду рассказывать свою биографию, но в отличие от многих своих коллег я пришел на эту работу, имея достаточно серьезную производственную базу. Может быть, этот тренд надо сохранить, но это вопрос не ко мне. Так вот, оклады у нас одинаковые, я имею стаж 48 лет, я имею стаж государственной службы 33 года, мой оклад свыше 2 млн тенге. Средняя зарплата в Восточно-Казахстанской области 262 тысяч тенге. Даниал Ахметов

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