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Рыбак спас трех тонущих братьев в Павлодарской области

павлодарец Фото: Из личного архива Андрея Карандашова
ЧП произошло 13 июля около 15:00 в селе Приреченск. 33-летний житель Актогайского района Андрей Карандашов заметил мальчишек, когда их стало уносить по течению реки Иртыш, передает Zakon.kz.
Близнецы не спускались к воде, а старший спустился. Она ему была по колено, и сын принялся прыгать. В какой-то момент ребенок упал и его понесло течением. Близнецы, увидев это, кинулись помогать Турару, – рассказала pavlodarnews.kz мать пострадавших Салтанат Шаихова.

Карандашов в это время собирал удочки.

Я заметил, что одного из мальчиков несет течением, потом второго. Кричу, а они молчат, никакой реакции. Вдруг один переворачивается и ко дну пошел. Я сразу понял, что беда. Одежду снял и нырнул. Вытащил одного, второго. За третьим наблюдал краем глаза, когда второго вытаскивал. Он уже тоже начал под воду уходить. Андрей Карандашов

Вытащив детей на берег, мужчина оказал им первую медпомощь и сделал искусственное дыхание.

Про третьего ребенка думал, что уже все, захлебнулся, не выживет. Но не сдавался, откачивал его до последнего. Вскоре прибыли скорая помощь, которую я вызвал, полиция, – рассказал Карандашов.

Отмечается, что рыбаку уже приходилось вытаскивать из воды человека. Когда ему было 13 лет, на его глазах начал тонуть восьмилетний мальчик. Тот едва не утопил своего спасителя, но все закончилось благополучно.

По словам Андрея, он не задумывался о том, что сам может утонуть. Главным было спасти детей, ведь у него самого их двое.

По информации регионального департамента по ЧС, с начала купального сезона в Павлодарской области утонули пять человек, из них один ребенок.

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