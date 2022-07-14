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В Нур-Султане загорелся мост

пожар ДЧС мост Фото: скриншот видео
По улице Сарайшык в Нур-Султане загорелся мост «Архар». На место была вызвана служба АРЭК для работы по обесточиванию электрических кабелей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного ДЧС, 14 июля в 16:27 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступивший вызов о пожаре. 

По прибытии установлено, что на опорах моста «Архар» происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м. На место вызвана служба АРЭК (Акмолинская распределительная электросетевая компания).Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В департаменте уточнили, что пожар локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:05.

Жертв и пострадавших нет.

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