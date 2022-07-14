В Нур-Султане загорелся мост

Фото: скриншот видео

По улице Сарайшык в Нур-Султане загорелся мост «Архар». На место была вызвана служба АРЭК для работы по обесточиванию электрических кабелей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного ДЧС, 14 июля в 16:27 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступивший вызов о пожаре. По прибытии установлено, что на опорах моста «Архар» происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м. На место вызвана служба АРЭК (Акмолинская распределительная электросетевая компания). Пресс-служба ДЧС Нур-Султана В департаменте уточнили, что пожар локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:05. Жертв и пострадавших нет. Читайте также Закидали камнями: что известно о состоянии 8-летней пострадавшей

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