В Нур-Султане загорелся мост
Фото: скриншот видео
По улице Сарайшык в Нур-Султане загорелся мост «Архар». На место была вызвана служба АРЭК для работы по обесточиванию электрических кабелей, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным столичного ДЧС, 14 июля в 16:27 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступивший вызов о пожаре.
По прибытии установлено, что на опорах моста «Архар» происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м. На место вызвана служба АРЭК (Акмолинская распределительная электросетевая компания).Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
В департаменте уточнили, что пожар локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:05.
Жертв и пострадавших нет.
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