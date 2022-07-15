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Врач рассказал о пользе имбиря для желающих похудеть

советы Фото: pixabay
Диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации, как правильно употреблять имбирь, чтобы при похудении не навредить здоровью, передает Zakon.kz.
Имбирь может стать хорошим помощником в похудении. Однако стоит соблюдать правильное питание, тренироваться, следить за сном и ежедневно взвешиваться. На фоне всех этих рекомендаций имбирь может усилить эффект диеты и улучшить ее переносимость, – рассказал специалист «Вечерней Москве».

По словам Гинзбурга, оптимальной дозы для имбиря не существует. Каждому необходимо знать свою порцию, которая поможет добиться лучшего эффекта.

Здесь нет единого установленного правила приема имбиря. Например, если человек употребляет в день 10-20 гр. корня, то он обязательно поможет похудеть. В целом он способствует увеличению обмена веществ и переносимости диет. Однако нет исследований, которые доказывают его эффективность в определенных пропорциях, – сказал врач.

В качестве одного из способов включить пряность в рацион эксперт посоветовал имбирный чай. При этом он строго запретил употреблять его людям с гастритом или язвой желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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