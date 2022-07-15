Исполнительница песни «Ұйқым келмейдi» ответила на критику

Нарекания у казахстанцев есть к произношению. Однако исполнительница Алина Шакиева 17 лет жила в Москве. Она переехала в Казахстан с семьей и лишь здесь начала учить родной язык, сообщает Zakon.kz.

Около 500 тысяч просмотров и больше 8 тысяч комментариев за три дня. Исполнительница песни Алина Шакиева рассказала, что подтолкнуло ее к вокалу, и ответила на критику Казнета, сообщает Первый канал Евразия.

К критике я отношусь адекватно. Здоровая критика помогает развиваться. Алина Шакиева

Помимо язвительных комментариев, в Сети можно встретить и другие. Один из главных – кто написал песню? Музыка к треку принадлежит Диане Исмаиловой, а слова – Рамазану Амантаю. Нарекания у казахстанцев есть и к произношению. Оказалось, что Алина 17 лет жила в Москве. А потом переехала в Казахстан с семьей. И лишь здесь начала учить родной язык.

Этой песней я не пыталась хайпануть. Эта песня – это мой порыв души. Это моя мечта с детства – петь. Алина Шакиева

В этом Алину поддерживает вся ее семья – супруг, мама, сестренка и дети. Но есть в этом списке и те, кого она не знает.

В текстах песен ничего зазорного не происходит. Нет никаких нецензурных слов. Неправильное произношение только. Я не понимаю людей, которые сбрасывают на нее мешками хейт. Я все равно до конца стою за нее. Готова поддерживать ее творчество. Музыкальный критик Балнур Сардарбек

В будущем Алина Шакиева пообещала, что продолжит исполнять песни и снимать клипы. Она уверена, что это поможет ей еще лучше выучить родной язык.