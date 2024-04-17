Пострадавшие от паводка в Костанайской области уже получают новое жилье

17 апреля в новое жилье начали заезжать жители сел, пожелавшие переехать в город, сообщает Zakon.kz.

24 жителя сел Екидин и Кызылжулдыз подали соответствующие заявления в акимат Аркалыка, сообщили 17 апреля в акимате Костанайской области.

"На сегодняшний день заключены договоры на приобретение 24 квартир, перечисление средств произведено 16 апреля на общую сумму 317 млн 183 тыс. тенге. Заезд первых жителей в квартиры начался 17 апреля текущего года", – говорится в сообщении.

Прием заявок от жителей сел, желающих переехать в город, продолжается.

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