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Пострадавшие от паводка в Костанайской области уже получают новое жилье

Жители сел в Коостанайской области получили квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:29 Фото: Zakon.kz
17 апреля в новое жилье начали заезжать жители сел, пожелавшие переехать в город, сообщает Zakon.kz.

24 жителя сел Екидин и Кызылжулдыз подали соответствующие заявления в акимат Аркалыка, сообщили 17 апреля в акимате Костанайской области. 

"На сегодняшний день заключены договоры на приобретение 24 квартир, перечисление средств произведено 16 апреля на общую сумму 317 млн 183 тыс. тенге. Заезд первых жителей в квартиры начался 17 апреля текущего года", – говорится в сообщении.

Прием заявок от жителей сел, желающих переехать в город, продолжается.

О том, на какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводков казахстанцы, можно узнать здесь.

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Костанайская область Паводки-2024 2024 год Хорошие новости
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