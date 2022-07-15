Алматинцев напугал черный дым – горел цех

В Алматы горел цех по переработке цветного металла, сообщает Zakon.kz.

15 июля в 06:59 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Ауэзовский район, пр. Райымбека, 348С. ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Как стало известно, горел электропечный трансформатор в цехе по переработке цветного металла на общей площади 150 кв. м с переходом на кровлю здания.

Пожар локализирован в 08:57.

Причина пожара устанавливается. На тушение пожара было задействовано 19 единиц техники и 63 человека личного состава.

Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы