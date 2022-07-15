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Алматинцев напугал черный дым – горел цех

Цех горел в Алматы Фото: ДЧС Алматы
В Алматы горел цех по переработке цветного металла, сообщает Zakon.kz.
15 июля в 06:59 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Ауэзовский район, пр. Райымбека, 348С.ДЧС Алматы

горел цех

Фото: ДЧС Алматы

Как стало известно, горел электропечный трансформатор в цехе по переработке цветного металла на общей площади 150 кв. м с переходом на кровлю здания.

Пожар локализирован в 08:57.

Причина пожара устанавливается. На тушение пожара было задействовано 19 единиц техники и 63 человека личного состава.

горит здание

Фото: ДЧС Алматы

пожарный, цех

Фото: ДЧС Алматы

горел цех

Фото: ДЧС Алматы

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Анастасия Стативкина
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