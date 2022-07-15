Циклон принесет в Казахстан дожди – прогноз погоды на выходные

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июля 2022 года. Южный циклон принесет в страну дожди, сообщает Zakon.kz.

16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет» По информации ведомства, отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури. Температуры воздуха: днем на западе +30...+40°С;

на северо-западе +25...+40°С;

на юго-западе +36...+45°С;

на юге +33...+42°С;

на юго-востоке +20...+35°С;

понижение на севере от +24...+33°С до +20...+30°С;

в центре – от +27...+38°С до +23...+33°С;

на востоке – от +21...+33°С до +16...+28°С. Читайте также Куда пойти в выходные 16-17 июля «Золотая тысяча»: Chery стал самым продаваемым китайским автобрендом в Казахстане В Казахстане стартуют продажи обновленной линейки часов Watch GT 3 Pro

Следите за новостями zakon.kz в: