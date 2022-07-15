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Циклон принесет в Казахстан дожди – прогноз погоды на выходные

прогноз погоды на выходные Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июля 2022 года. Южный циклон принесет в страну дожди, сообщает Zakon.kz.
16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

По информации ведомства, отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны.

На юге страны ожидаются пыльные бури.

Температуры воздуха:

  • днем на западе +30...+40°С;

  • на северо-западе +25...+40°С;

  • на юго-западе +36...+45°С;

  • на юге +33...+42°С;

  • на юго-востоке +20...+35°С;

  • понижение на севере от +24...+33°С до +20...+30°С;

  • в центре – от +27...+38°С до +23...+33°С;

  • на востоке – от +21...+33°С до +16...+28°С.

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