226 км за 17 часов: Ironman вновь пройдет в Нур-Султане

14 августа 2022 года Нур-Султан вновь соберет любителей триатлона на крупнейшем международном соревновании BI Group Ironman 70.3 Astana. Напомним, гонка уже проводилась в Казахстане в 2018 и 2019 годах.

В этом году помимо так называемой «половинки» пройдет и полная гонка на «железную» дистанцию – BI Group Ironman Kazakhstan.

Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. Ironman 70.3 предусматривает соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км.

Фото: BI Group Ironman

Отмечено, что в старте примут участие 2200 триатлетов из 77 стран, что говорит о повышенном внимании атлетов к нашему региону. Это будет первая гонка в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы ожидают большие группы спортсменов из Великобритании, Индии, Германии и России.

Фото: BI Group Ironman

Проведение такого старта вносит вклад не только в развитие любительского спорта, но и туризма. Например, группа триатлетов из Индии летит в количестве 200 человек, а это уже один борт. Спортсмены нацелены объехать юг Казахстана и познакомиться со страной. Я считаю, это немалый вклад в бюджет города и всей республики, учитывая, что она проводится без привлечения государственных средств. Директор гонки Алексей Сидоренко

Фото: BI Group Ironman

Напомним, старты Ironman проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждом разыгрывается определенное количество мест (слотов), дающих право участвовать в главном старте сезона – чемпионате мира Ironman. BI Group Ironman Kazakhstan разыграет 45 слотов на Ironman World Championship 2021 в Калуа-Коне, Гавайи.

Ввиду отмены стартов в других странах нам удалось получить возможность разыграть на гонке 45 слотов, и достанутся они сильнейшим, – делится Алексей.

Фото: BI Group Ironman