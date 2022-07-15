Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает Zakon.kz.

14 июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27.

По информации ТАСС, в конце июня правительство Беларуси приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

Поскольку Минфин Беларуси провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.