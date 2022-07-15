Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает Zakon.kz.
14 июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27.
По информации ТАСС, в конце июня правительство Беларуси приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.
Поскольку Минфин Беларуси провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.
Как говорится в сообщении агентства, погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт.
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