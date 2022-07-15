Все регионы в «зеленой» зоне – обновленная матрица по коронавирусу
Согласно нововведению, город Алматы, который еще вчера находился на пороге в «красную» зону, теперь значится в «зеленой».
С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения.Министр здравоохранения Ажар Гиният
«Зеленая» зона:
При занятости коек до 2500 больных, независимо от показателя репродуктивного числа R.
При занятости коек до 5000 больных и показателе репродуктивного числа R менее 1.
«Желтая» зона:
При занятости коек до 5000 больных и R больше 1.
При занятости коек от 5000 до 10 000 больных и R меньше 1.
«Красная» зона:
При занятости коек от 5000 больных и R больше 1.
При занятости коек больше 10 000 больных независимо от R.
При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).
При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.
Матрица, по словам министра, актуализирована с участием национальных экспертов в сфере общественного здравоохранения и экспертов ВОЗ.
При разработке актуализации матрицы учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения в части оценки текущей эпидситуации с учетом уровня госпитализации в инфекционных стационарах и отделениях интенсивной терапии, уровня охвата вакцинацией населения, распространенности инфекции и циркулирующих вариантов коронавирусной инфекции. Ажар Гиният