Все регионы в «зеленой» зоне – обновленная матрица по коронавирусу

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК заявила, что в Казахстане изменили принцип деления на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны по коронавирусу, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно нововведению, город Алматы, который еще вчера находился на пороге в «красную» зону, теперь значится в «зеленой».

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения. Министр здравоохранения Ажар Гиният

«Зеленая» зона:

При занятости коек до 2500 больных, независимо от показателя репродуктивного числа R.

При занятости коек до 5000 больных и показателе репродуктивного числа R менее 1.

«Желтая» зона:

При занятости коек до 5000 больных и R больше 1.

При занятости коек от 5000 до 10 000 больных и R меньше 1.

«Красная» зона:

При занятости коек от 5000 больных и R больше 1.

При занятости коек больше 10 000 больных независимо от R.

При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).

При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.

Матрица, по словам министра, актуализирована с участием национальных экспертов в сфере общественного здравоохранения и экспертов ВОЗ.