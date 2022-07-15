Когда в Казахстан привезут Pfizer – Гиният
Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о запланированных на эту осень дополнительных поставках вакцины Pfizer для подлежащей категории граждан, передает корреспондент Zakon.kz
По поводу Pfizer – на сегодня мы реализуем имеющиеся остатки, для детей и беременных женщин на осенний период будет дополнительный заказ. Ажар Гиният
При этом министр уточнила, что объем вакцины Pfizer на сегодня рассчитан на подлежащий контингент в количестве около 300 тысяч доз.
Вице-министр здравоохранения – главный госсанврач Айжан Есмагамбетова добавила, что по-прежнему завершенной вакцинацией считаются две полученные дозы. Она рассказала, какое количество человек в стране в настоящее время привиты от коронавируса.
На сегодня две полученные дозы – это 10,5 млн нашего населения, в том числе в этом количестве «сидит» 1 млн 200 с лишним тысяч Pfizer. Это от численности подлежащего населения – 80%, а от численности общего населения – порядка 56%. Теперь вы помните, что, учитывая длительность иммунитета, мы ввели в ноябре прошлого года первую ревакцинацию. Первая ревакцинация – это все те, кто должен получить первую ревакцинацию после полугода после получения вакцинации. Таких лиц у нас, получивших ревакцинацию, 4,9 млн населения. От подлежащей группы это 67,5%. И в мае, учитывая, что уже подошло время после 6 месяцев после первой ревакцинации, была введена повторная ревакцинация для тех, у кого уже прошло больше 6 месяцев. К такой категории у нас на сегодня относится 260 тысяч человек из подлежащих 500 тысяч. Айжан Есмагамбетова
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