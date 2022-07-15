Когда в Казахстан привезут Pfizer – Гиният

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о запланированных на эту осень дополнительных поставках вакцины Pfizer для подлежащей категории граждан, передает корреспондент Zakon.kz

По поводу Pfizer – на сегодня мы реализуем имеющиеся остатки, для детей и беременных женщин на осенний период будет дополнительный заказ. Ажар Гиният

При этом министр уточнила, что объем вакцины Pfizer на сегодня рассчитан на подлежащий контингент в количестве около 300 тысяч доз.

Вице-министр здравоохранения – главный госсанврач Айжан Есмагамбетова добавила, что по-прежнему завершенной вакцинацией считаются две полученные дозы. Она рассказала, какое количество человек в стране в настоящее время привиты от коронавируса.