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Факты хищений на платформе АrtSport пресек Антикор

тенге Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится расследование в отношении руководства городского Управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, передает Zakon.kz.

Через свои подконтрольные фирмы руководство организовало хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу АrtSport.

В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе АrtSport на сумму порядка 10 миллионов тенге. Агентство по противодействию коррупции РК

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств.

С санкции суда руководитель управления находится под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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