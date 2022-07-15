Факты хищений на платформе АrtSport пресек Антикор

Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится расследование в отношении руководства городского Управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, передает Zakon.kz.

Через свои подконтрольные фирмы руководство организовало хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу АrtSport. В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе АrtSport на сумму порядка 10 миллионов тенге. Агентство по противодействию коррупции РК Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств. С санкции суда руководитель управления находится под стражей. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Читайте также Дезинфицирующие средства незаконно изготавливали в Алматы Алматинская городская коллегия адвокатов созвала экстренное заседание из-за слежки Трудоустройство через взятку: глава музея оштрафован на 6 млн тенге

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