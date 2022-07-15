Названы условия закрытия границ Казахстана

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК объяснила, при каких условиях могут закрыть государственные границы в Казахстане из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният указала на рост заболеваемости коронавирусом не только в Казахстане, но и во многих странах мира.

В этой связи журналисты поинтересовались, могут ли ввести жесткий карантин в регионах, которые перешли в «красную» зону. Ажар Гиният ответила, что могут.

Она также прокомментировала вопрос о том, есть ли планы ввести запрет на выезд и въезд из страны.

Сейчас эпидемиология инфекции изучается, если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, и если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда будут приниматься меры по закрытию границ. Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният

Глава Минздрава подчеркнула, что наблюдаются цикличность и волнообразность течения этой инфекции.