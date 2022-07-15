Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названы условия закрытия границ Казахстана

границы Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК объяснила, при каких условиях могут закрыть государственные границы в Казахстане из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният указала на рост заболеваемости коронавирусом не только в Казахстане, но и во многих странах мира.

В этой связи журналисты поинтересовались, могут ли ввести жесткий карантин в регионах, которые перешли в «красную» зону. Ажар Гиният ответила, что могут.

Она также прокомментировала вопрос о том, есть ли планы ввести запрет на выезд и въезд из страны.

Сейчас эпидемиология инфекции изучается, если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, и если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда будут приниматься меры по закрытию границ.Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният

Глава Минздрава подчеркнула, что наблюдаются цикличность и волнообразность течения этой инфекции.

Вирус видоизменяется, клиническая картина тоже меняется, и будет ли новый штамм этого вируса, какая будет клиника, еще неизвестно. Сейчас именно в этой волне таких поражений легких нет, как это было с «Дельта» вирусом. Поэтому будем наблюдать за инфекцией, подстраиваться и по организационным моментам смотреть, как оказывать помощь и по лечению, а также по карантинным мерам в зависимости от течения и распространенности инфекции. Ажар Гиният

Читайте также

В Минздраве придумали, как снизить материнскую и младенческую смертность в Казахстане

Почему Алматы перешел в «зеленую» зону

Все регионы в «зеленой» зоне – обновленная матрица по коронавирусу

Мадина Мамырханова
COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Россия сняла ковидные ограничения на границе
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы
мать бизнесмена
В Сети появилось видео пострадавших от рейдерских захватов бизнеса в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления