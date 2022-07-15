Названы условия закрытия границ Казахстана
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Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК объяснила, при каких условиях могут закрыть государственные границы в Казахстане из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Ажар Гиният указала на рост заболеваемости коронавирусом не только в Казахстане, но и во многих странах мира.
В этой связи журналисты поинтересовались, могут ли ввести жесткий карантин в регионах, которые перешли в «красную» зону. Ажар Гиният ответила, что могут.
Она также прокомментировала вопрос о том, есть ли планы ввести запрет на выезд и въезд из страны.
Сейчас эпидемиология инфекции изучается, если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, и если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда будут приниматься меры по закрытию границ.Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният
Глава Минздрава подчеркнула, что наблюдаются цикличность и волнообразность течения этой инфекции.
Вирус видоизменяется, клиническая картина тоже меняется, и будет ли новый штамм этого вируса, какая будет клиника, еще неизвестно. Сейчас именно в этой волне таких поражений легких нет, как это было с «Дельта» вирусом. Поэтому будем наблюдать за инфекцией, подстраиваться и по организационным моментам смотреть, как оказывать помощь и по лечению, а также по карантинным мерам в зависимости от течения и распространенности инфекции. Ажар Гиният
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