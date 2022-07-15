В Минздраве придумали, как снизить материнскую и младенческую смертность в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК ответила на критику президента Касым-Жомарта Токаева о росте в стране материнской и младенческой смертности, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что за первое полугодие впервые за все годы пандемии в стране наблюдается снижение общей смертности на 10%.

По младенческой смертности, если посмотреть с 2014 года, то последние 10 лет показатель младенческой смертности был нестабильный. И резкий рост идет в 2014, 2015 годах. Некоторое снижение в последующие годы и рост в 2019 году. Рост связан с состоянием здоровья матерей, так как младенческая смертность – это смертность до года. В основном младенцы погибают от перинатальных причин. Это значит, что дети рождаются с определенными болезнями. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Причина, по ее словам, заключается в том, что многие родильные дома, перинатальные центры построены в прошлом веке и их материально-техническая база давно устарела.