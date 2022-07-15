В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков напомнил, что министерством был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, который уже истек, передает Zakon.kz.

Были скорректированы тарифы более 100 субъектов естественных монополий, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен. Во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года. Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков В целях обеспечения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги министерство примет следующие меры: контроль целевого использования средств; совершенствование механизмов жилищной помощи; индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации региона. Читайте также Тугжанов о росте КВИ: реальной нагрузки на систему здравоохранения нет Как стабилизируют цены на продукты в Казахстане Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев

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