"В разумных пределах": тарифы на коммунальные услуги вырастут в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста тарифов на коммунальные услуги в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Касенов привел актуальные данные.

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов, в разумных пределах, что будет обеспечено за счет нескольких механизмов, основной из которых то, что инвестиционная программа, по сути, будет осуществлена, а обслуживание ее будет распределено на 20 лет, то есть будет осуществлено минимальное давление на тарифы. Мы эти расчеты провели. Соответственно, это не прогнозы, это действительно выводы на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост. Мы просчитали – рост тарифа будет крайне-крайне умеренным", – заверил он.

Его поддержал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"2025 год – это год начала Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, никакого роста тарифов, связанного с проектом, мы не предполагаем", – указал он.

Ранее Бозумбаев рассказал, сколько денег потребуется на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Также председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев отметил, что все займы будут определены в национальной валюте. В основном будут применяться рыночные займы, где ставка кредитования составит от 15 до 20%, при этом порядка половины из них будет подлежать субсидированию.