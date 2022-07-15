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Установлен курс доллара на выходные

курс доллара на торгах Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 1,85, составив 480,37 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля также немного подрос, до 8,25 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 70,77 тенге (-0,13).

Евро не торговался на дневных торгах.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-483 тенге, евро – по 480-485 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

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