Установлен курс доллара на выходные

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 1,85, составив 480,37 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля также немного подрос, до 8,25 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился до 70,77 тенге (-0,13).

Евро не торговался на дневных торгах.