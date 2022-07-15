Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал, как решит ситуацию с дефицитом сахара в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, будут усилены меры государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли в стране.

В целях обеспечения страны сахаром будет разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли, предусматривающий увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель, внедрения водосберегающих технологий полива, развития семеноводства, а также технического и технологического перевооружения существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительства и модернизации сахарных заводов. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства глава госдарства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву за ситуацию с сахаром в стране.