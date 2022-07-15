Как стабилизируют цены на продукты в Казахстане
Министр отметил, что в целях стабилизации цен на внутреннем рынке совместно с Министерством торговли и интеграции будет проработан вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов.
Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов.
Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально-значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев
В целях решения проблемы доступа сельхозтоваропроизводителей к торговым сетям совместно с НПП «Атамекен» планируется выработать подходы по поддержке фермеров для интеграции с крупными торговыми сетями.
Также будет проработан вопрос увязки разрабатываемой системы субсидирования, льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов.Ербол Карашукеев
Ранее глава МСХ рассказал, как решит ситуацию с дефицитом сахара в стране. Напомним, за это он и его коллега – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов – получили выговор на расширенном заседании правительства.