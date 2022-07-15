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Как стабилизируют цены на продукты в Казахстане

цены Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал, какие меры предпримет ведомство для стабилизации цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в целях стабилизации цен на внутреннем рынке совместно с Министерством торговли и интеграции будет проработан вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов. 

Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов. 

Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально-значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений.   Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

В целях решения проблемы доступа сельхозтоваропроизводителей к торговым сетям совместно с НПП «Атамекен» планируется выработать подходы по поддержке фермеров для интеграции с крупными торговыми сетями.

Также будет проработан вопрос увязки разрабатываемой системы субсидирования, льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов.Ербол Карашукеев

Ранее глава МСХ рассказал, как решит ситуацию с дефицитом сахара в стране. Напомним, за это он и его коллега – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов – получили выговор на расширенном заседании правительства.

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