Мусин предложил ликвидировать раскритикованный холдинг «Зерде»

Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии, сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства». Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин

По его словам, для создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ «ПИТ», «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».

В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «НИТ» напрямую в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин

Министр добавил, что в ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.

Накануне президент сделал замечание Багдату Мусину за неудовлетворительную работу по улучшению национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета.