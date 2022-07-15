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Мусин предложил ликвидировать раскритикованный холдинг «Зерде»

Багдат Мусин, Министр цифрового развития, Казахстан Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии, сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.
Реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства».Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин

По его словам, для создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ «ПИТ», «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».

В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «НИТ» напрямую в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин

Министр добавил, что в ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.

Накануне президент сделал замечание Багдату Мусину за неудовлетворительную работу по улучшению национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета.

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